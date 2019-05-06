Нарушителей тишины и порядка в Кузбассе сможет штрафовать полиция

КЕМЕРОВО, 6 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Кузбассе смогут привлекать к ответственности нарушителей общественного порядка за шум или ремонтные работы в позднее время суток, раньше такие материалы приходилось направлять в прокуратуру для возбуждения дел. Соглашение о передаче соответствующих полномочий МВД утверждено распоряжением правительства РФ, опубликованным в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить соглашение между министерством внутренних дел РФ и коллегией Кемеровской области о передаче МВД РФ части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность", - говорится в правительственном распоряжении.

В Кузбассе в 2006 году был принят региональный закон об административных правонарушениях, отдельная глава которого посвящена ответственности за нарушения общественного порядка и тишины. Местным нормативно-правовым актом запрещено шуметь в вечернее и ночное время, а также вести строительно-монтажные работы, за нарушение этих требований предусмотрены штрафы в размере до 5 тыс. рублей. Однако процедура привлечения к ответственности занимала много времени из-за того, что сотрудники полиции ранее не могли самостоятельно штрафовать нарушителей тишины, пояснили ТАСС в прокуратуре Кузбасса.

"Так как закон региональный, у сотрудников полиции не было полномочий на возбуждение данной категории дел. Если кто-то из граждан заявлял о шуме соседей или ремонтных работах в позднее время суток, полицейские выезжали на место, но материалы по факту выявленных нарушений направляли в прокуратуру для возбуждения дел, это отнимало время. Сейчас процедура значительно упрощается, сотрудники полиции смогут сами выявлять нарушения и принимать решения о привлечении к ответственности", - рассказали в ведомстве.