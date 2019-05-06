Алтайский край получит дополнительно 5,6 млрд рублей из федерального бюджета в 2019 году

БАРНАУЛ, 6 мая. /ТАСС/. Алтайский край в 2019 году получит дополнительно 5,6 млрд рублей из федерального бюджета, 1,5 млрд рублей из них будут направлены на оплату труда сотрудникам бюджетной сферы, сообщил в понедельник заместитель председателя правительства края, министр финансов региона Данил Ситников на заседании регионального правительства.

"Предлагается рассмотреть внесение изменений в бюджет 2019. <...> Прогнозируемый объем доходов на 2019 год увеличится на 754 млн рублей - все средства федерального бюджета и пенсионного [фонда], поступающие в доходную часть. Общий объем доходов составит 101 млрд 397 млн рублей. Расходы <…> прогнозируются в объеме 111 млрд 463 млн рублей, что на 5 млрд 589 млн рублей превышает первоначальные объемы. Дополнительно поступившие межбюджетные трансферты учтены в структуре расходов с целевым назначением", - сказал он.

По словам регионального министра, эти изменения позволят направить дополнительно 1 млрд 575 млн рублей на оплату труда работников бюджетной сферы, а на увеличение объемов субсидий бюджетам муниципальных районов - 625 млн рублей. Кроме того, на финансовое обеспечение подготовки и проведения дополнительных выборов в заксобрание и проведение энергоффективных работ на объектах теплоснабжения будет дополнительно выделено 951 млн рублей, на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 259 млн рублей.

"Размер прогнозируемого дефицита - 10 млрд 65 млн рублей, с учетом остатка средств на 1 января он не превышает предельного объема, установленного бюджетным законодательством. Предлагаемые изменения направляются на выполнение нацпроектов и других госпрограмм. В соответствии соглашения с Мнифином РФ поправки прошли согласование", - пояснил Ситников.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации региона, поправки в бюджет депутаты краевого заксобрания рассмотрят на сессии в конце мая.