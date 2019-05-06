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В Омске во время пожара в частных домах взорвался газовый баллон

По предварительным данным МЧС, горят два дома, пострадавших нет

ОМСК, 6 мая. /ТАСС/. Два частных дома загорелись в центре Омска, при пожаре произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

По предварительным данным, пострадавших нет. "Горят два частных дома, пять человек эвакуировались самостоятельно. Предварительно, больше внутри никого нет. Площадь пожара - 120 кв. метров, до прибытия пожарных произошел взрыв газового баллона", - сказали в пресс-службе.

В настоящий момент пожар локализован, в его ликвидации принимают участие 8 единиц техники и 33 спасателя.

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