Доходы красноярского губернатора в 2018 году сократились более чем в 10 раз

КРАСНОЯРСК, 6 мая. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Александр Усс по итогам 2018 года заработал 21,949 млн рублей. Такая информация содержится в декларации о доходах главы региона, опубликованной на сайте краевого правительства.

Доходы Усса в 2017 году составили 221,631 млн рублей. Как пояснили ТАСС в пресс-службе губернатора, сокращение доходов более чем в 10 раз связанно с тем, что в 2017 году Усс получил наследство.

Супруга губернатора в 2018 году заработала 18,934 млн рублей, а в 2017 году ее доход составлял 52,527 млн рублей.

В собственности губернатора края находятся четыре земельных участка общей площадью более 224 тыс. кв. м, один жилой и четыре дачных дома, хозяйственное сооружение и автомобили Land Rover и Range Rover.

В собственности у супруги - три земельных участка обшей площадью около 76 тыс. кв. м, жилой дом площадью более 1 тыс. кв. м, две квартиры, гаражи, несколько нежилых помещений и баня. Также супруге губернатора принадлежат автомобили Land Rover, Range Rover, Lexus GS 300, мотолодка и маломерное судно.

64-летний Усс был назначен врио губернатором края осенью 2017 года, в сентябре 2018 года он был избран на эту должность.