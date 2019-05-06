Программисты в Томске предложат способы цифровизации АПК

ТОМСК, 6 мая. /ТАСС/. Одним из мероприятий форума новых решений U-NOVUS-2019, который пройдет в Томске 15-17 мая, станет соревнование программистов. Его участники придумают способы цифровизации агропромышленного комплекса, например, как находить вредителей с помощью искусственного интеллекта или перевозить грузы между фермами на дронах, сообщил ТАСС организатор соревнования, руководитель альянса "Техническое зрение" Виктор Ширшин.

"Мы решили агропромышленным комплексом заняться, и задания в основном сформированы непосредственно участниками этой индустрии, главными инженерами, агротехниками и агрономами, то, что сейчас наиболее важно. К примеру, задача по распознаванию мух-вредителей, которые поражают зерновые культуры. Агроном не успевает за несколько дней объезжать все поля, а там на несколько дней задержка и у нас большой процент неурожайности. С помощью технического зрения можно решить эту задачу", - сказал Ширшин.

Он добавил, что другие задачи соревнования будут направлены, в частности, на автоматизацию процесса беспилотной доставки грузов между фермерскими хозяйствами или на создание системы для контроля прививок телят, процессы, которые позволят минимизировать человеческий фактор в сельском хозяйстве. По словам Ширшина, при должном подходе в Томской области возможна урожайность на уровне Кубани, однако это требует огромных сил и самоотдачи. Идеи, которые будут предложены в ходе соревнования и доработаны уже в компаниях, позволят избежать грубых ошибок и упростят задачи агротехников.

Ширшин уточнил, что молодые разработчики также смогут показать свой потенциал компаниям, заинтересованным в дальнейшем сотрудничестве в виде стажировок, производственных практик и трудоустройства.

Организатором соревнования программистов является проектный альянс "Техническое зрение" при участии ООО "Сибирское молочко" и Ассоциации инновационного развития аграрно-промышленного комплекса Томской области.

Организатором форума новых решений U-NOVUS выступает администрация Томской области при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития и Минкомсвязи России. Партнерами форума являются "Газпромбанк", "Интер РАО", "СИБУР Холдинг", "Сбербанк", "Роснано" и "Горсети". Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером форума.