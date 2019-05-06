Томская область получила в собственность единственный за Уралом плодово-ягодный питомник

ТОМСК, 6 мая. /ТАСС/. Томская область получила в госсобственность ФГУП "Бакчарское" - единственный за Уралом плодово-ягодный питомник, следует из распоряжения правительства России, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Передать в государственную собственность Томской области федеральное государственное унитарное предприятие "Бакчарское" (Томская область) как имущественный комплекс", - говорится в тексте распоряжения. Отмечается, что обеспечить передачу должны администрация Томской области, Росимущество и Минобрнауки.

Вице-губернатор Юрий Гурдин пояснил ТАСС, что питомник будет работать в штатном режиме, процедура была проведена во избежание передачи частному инвестору. Ключевым изменением станет источник субсидирования, раньше питомник финансировался преимущественно из федерального бюджета, теперь эти расходы полностью возьмет на себя область.

Как уточнила ТАСС врио директора предприятия Галина Дурандина, ежегодно "Бакчарскому" выделялась субсидия из федерального и областного бюджетов в размере 1 миллиона рублей. Питомник содержал себя сам за счет заказов на ягоды и саженцы из всех регионов России, а также Белоруссии, Казахстана и Китая.

Губернатор Сергей Жвачкин ранее сообщал журналистам, что для Томской области ФГУП "Бакчарское" - стратегическое предприятие. В связи с этим томские власти договорились о передаче питомника, чтобы в процессе приватизации он не перешел к неизвестному инвестору за пределами региона.

Бакчарский опорный пункт северного садоводства был основан в середине 1930-х годов. Это единственный плодово-ягодный питомник за Уралом. Предприятие, в частности, располагает самой большой в России плантацией жимолости.