Дороги в аэропорт Норильска открыты для движения транспорта

ТАСС, 6 мая. Дорога из Норильска в аэропорт Алыкель насевере Красноярского края, ранее закрытая из-за метели, открыта для движения транспорта. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте администрации Норильска.

С воскресенья на севере региона действует штормовое предупреждение. Утром в понедельник из-за метели было закрыто движение транспорта из Норильска и Дудинки в аэропорт.

"Автодорога Норильск - Кайеркан - Алыкель открыта для движения всех видов автотранспорта", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, с 18:00 (14:00 мск) также открыто движение из Дудинки в аэропорт.

Аэропорт является основным для Норильска и Таймырского района, через него осуществляется авиасообщение с Красноярском и городами в других регионах России.