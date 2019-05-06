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В Омске потушен пожар в частных домах, при котором взорвался газовый баллон

По данным источника ТАСС, в результате происшествия пострадал один человек

ОМСК, 6 мая. /ТАСС/. Спасатели потушили пожар в двух частных домах в Омске, при котором произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

"Существовала угроза перехода пожара на рядом стоящий дом, но благодаря пожарным переход огня не был допущен. Пожар был ликвидирован в 18:03 (15:03 мск)", - сказали в пресс-службе.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что при пожаре пострадал один человек, он доставлен в медицинское учреждение.

Сообщение о пожаре поступило в 14:50 (11:50 мск), его площадь составила 150 кв. метров. До приезда пожарных произошел взрыв газового баллона, еще несколько баллонов спасатели вынесли из горящих помещений. Всего в ликвидации пожара принимали участие 8 единиц техники и 38 человек.

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