Пропавшего на войне летчика похоронят на родине в Кузбассе через 76 лет после гибели

КЕМЕРОВО, 6 мая. /ТАСС/. Военного летчика Григория Ярового, пропавшего без вести в 1943 году при выполнении боевого задания, через 76 лет после гибели похоронят с воинскими почестями на его малой родине в городе Тайге. Останки солдата перед Днем Победы нашли в Ленинградской области поисковики из Вологды, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Во время поисковой операции в Ленинградской области поисковики нашли останки кузбассовца - летчика Григория Ярового, его самолет сбили 26 мая 1943 года. В Тайге у Григория Абрамовича живет сестра, которая долгие годы ждала этого дня. Останки нашего героя привезем в Кузбасс и захороним на родине с воинскими почестями", - написал Цивилев на своей официальной странице в Instagram.

Торжественное захоронение останков кузбасского военного летчика состоится 26 мая текущего года, ровно через 76 лет с момента, как его самолет Як-7Б не вернулся с боевого задания. Все это время младшего лейтенанта Ярового считали пропавшим без вести. Как удалось установить поисковикам, во время боев истребитель получил множественные повреждения и разбился еще во время полета, сообщает пресс-служба администрации Кузбасса со ссылкой на руководителя отделения российского военно-исторического общества в Вологодской области Александра Метелкина.

"По личным вещам и бортовому номеру самолета установили имя летчика - Григорий Абрамович Яровой, уроженец города Тайга Новосибирской, ныне - Кемеровской области. 76 лет он числился пропавшим без вести, погиб в возрасте 21 года. Позднее с помощью родственников удалось найти даже его фотографии", - цитирует Метелкина пресс-служба.

По архивным документам установлено, что Яровой после окончания школы в Тайге поступил в сталинградскую военную школу пилотов, откуда был призван на фронт. 26 мая 1943 года он был направлен командованием на боевое задание на самолете-истребителе Як-7Б и пропал без вести под Ленинградом. У родственников фронтовика хранятся его письма и тетрадь-дневник, которую прислали семье однополчане после гибели летчика.