Суд в Кемерове 16 мая начнет рассмотрение по существу дела о пожаре в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 7 мая. /ТАСС/. Заводской районный суд Кемерова 16 мая приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", унесшем в марте 2018 года жизни 60 человек, в том числе 37 детей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Обвиняемыми по делу проходят семь человек: начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" (устанавливала системы противопожарной безопасности в ТЦ) Игорь Полозиненко и инженер компании Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, технический директор компании - собственника ТРЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Георгий Соболев и гендиректор ККК Юлия Богданова.

Богдановой, Соболеву, Судденок вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ). Полозиненко и Никитин обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ), Антюшин - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), Генин - в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта, погибли 60 человек, еще 79 пострадали. По факту пожара возбуждено три уголовных дела, их фигурантами стали в общей сложности 15 человек.