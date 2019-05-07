Восстановленный в новосибирском вузе Ил-2 пролетит над Великим Новгородом в День Победы

НОВОСИБИРСК, 7 мая. /ТАСС/. Восстановленный инженерами Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) штурмовик Ил-2 примет участие в показательных полетах над Великим Новгородом в День Победы. Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-служба НГТУ.

"Штурмовик Ил-2, восстановленный новосибирскими инженерами, примет участие в показательных полетах над Великим Новгородом. Управлять самолетом будет директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина, летчик-испытатель Владимир Барсук", - говорится в сообщении.

В День Победы штурмовик совершит два полета над городом: во время парада войск Новгородского территориального гарнизона и шествия "Бессмертного Полка". Как сообщил ТАСС доктор технических наук, профессор кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ Владимир Бернс, руководивший процессом восстановления Ил-2, в мире сохранилось только два таких штурмовика. Он добавил, что инициатором демонстративного полета над Великим Новгородом стало руководство Новгородской области.

Осенью 1943 года штурмовик Ил-2 совершил вынужденную посадку на лед озера Кривое в Мурманской области и был найден там в 2012 году. Восстановлен в 2017 году. Его реставрация осуществлялась в Новосибирске, на первом этапе - в мастерских компании "Авиареставрация", а затем проходила на площадях Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени С. А. Чаплыгина.

Специалисты НГТУ в настоящее время также занимаются восстановлением еще одного штурмовика Ил-2, который затонул во время Великой Отечественной войны в 1943 году в Мурманской области и был поднят при участии сотрудников фонда "Крылатая память Победы" со дна озера Кулонга в августе 2018 года.

Штурмовики Ил-2 были самыми массовыми самолетами времен Великой Отечественной войны и носили прозвище "летающие танки".