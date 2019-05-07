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Режим "черного неба" объявлен в трех городах Кемеровской области

В Кемерове он будет действовать до 14:00 мск 7 мая, в Новокузнецке и Прокопьевска - до 14:00 мск 8 мая

КЕМЕРОВО, 7 мая. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), который способствует накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, введен в городах Кемерово, Новокузнецк и Прокопьевск Кемеровской области. Об этом сообщается во вторник на сайте областного комитета природных ресурсов.

Проблема загрязнения атмосферы актуальна для Кузбасса, где добывается порядка 60% всего российского угля. Особенно остро от этого страдают жители городов и районов, вблизи которых ведется добыча этого вида топлива.

"Предприятиям Кемерово, Новокузнецка и Прокопьевска рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму", - говорится в сообщении.

В комитете уточнили, что в Кемерово режим НМУ будет действовать до 18:00 (14:00 мск) 7 мая, в Новокузнецке и Прокопьевска - до 18:00 (14:00 мск) 8 мая.

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