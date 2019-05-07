В отношении замначальника полиции Кузбасса возбуждено дело о получении взятки

ТАСС, 7 мая. Заместитель начальника полиции по оперативной работе главка МВД России по Кемеровской области подозревается в получении взятки. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении областного ГУ МВД РФ.

Ранее источник ТАСС сообщал, что заместитель начальника полиции по оперативной работе главка МВД России по Кемеровской области Вячеслав Безлюдько задержан по подозрению в получении взятки.

"Руководством ГУ МВД России по Кемеровской области назначено проведение служебной проверки в отношении заместителя начальника полиции Главного управления. Следственными органами СУ СК РФ по Кемеровской области, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - говорится в сообщении.

На время проведения проверки сотрудник полиции отстранен от занимаемой должности. Если его вина подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством.

Как уточняет следственное управление СК РФ по Кемеровской области, мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере). По данным следствия, он предложил предпринимателю из Белово, у которого проводились обыски, за 500 тысяч рублей прекратить следственные мероприятия. Однако о коррупционной схеме стало известно сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области.

В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении полицейскому обвинения и избрании меры пресечения.