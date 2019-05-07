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Борьба с природными пожарами в России

Движение на федеральной трассе под Иркутском затруднено из-за дыма от лесного пожара

По предварительным данным Министерства лесного комплекса региона, возгорание произошло в результате умышленного поджога

ИРКУТСК, 7 мая. /ТАСС/. Дым от крупного лесного пожара затрудняет движение на федеральной трассе Р-255 между Иркутском и Ангарском. Предварительно установлено, что возгорание произошло в результате умышленного поджога, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Министерства лесного комплекса Иркутской области.

"Пожар начал развиваться на муниципальных землях, но перешел на земли лесного фонда. Сейчас на тушении работает 31 человек, пять единиц техники. Предварительно можем сказать, что это были умышленные поджоги", - сказали в пресс-службе.

Там не уточнили площадь пожара. Согласно спутниковой карте пожаров, она составляет 23,6 кв. км. В пресс-службе ГИБДД по Иркутской области ТАСС сообщили, что на трассе усилено патрулирование, автомобили проезжают по задымленному участку на пониженной скорости и с включенной аварийной сигнализацией.

По данным на утром вторника, в Иркутской области природные пожары действуют на площади 5 тыс. га, за сутки площадь увеличилась вдвое. Главный государственный инспектор Иркутской области по пожарному надзору Валентин Нелюбов заявил о недостатке сил для тушения пожаров и бездействии муниципальных властей, из-за чего площади возгораний растут и существует угроза перехода огня на населенные пункты.

Теги
Иркутская областьБорьба с природными пожарами в России
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