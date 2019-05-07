На Алтае возбуждено уголовное дело по факту попытки контрабанды амурских тигров

БАРНАУЛ, 7 мая. /ТАСС/. Сотрудники таможенной службы в Алтайском крае предотвратили контрабанду из России в Казахстан 15 ценных животных, в том числе краснокнижных амурских тигров, медведей и льва. Возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник пресс-служба Алтайской таможни.

"Сотрудники Алтайской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю пресекли попытку незаконного вывоза из России в Казахстан экзотических животных. Нарушитель задержан сотрудниками погранконтроля в автомобильном пункте пропуска "Веселоярск". 15 особей, в том числе североамериканскую пуму, африканского льва, амурских тигров, канадских волков, приматов, гималайских медведей, бурого медведя, нарушитель перевозил в нескольких автомобилях "Камаз" в транспортировочных клетках. Документы, подтверждающие разрешение на их вывоз за пределы РФ, отсутствовали, в связи с чем животные были изъяты в ходе доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Алтайской таможни, африканский лев, амурские тигры и гималайский и бурый медведи занесены в Красную книгу, для их вывоза требуется специальное разрешение.

В отношении владельца экзотических животных сотрудниками Алтайской таможни возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ - покушение на контрабанду особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. Статья предусматривает лишение свободы от пяти до семи лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

В ведомстве отметили, что для животных созданы надлежащие условий содержания.