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В Новосибирске поступили сообщения о минировании социальных объектов

В пресс-службе правительства Новосибирской области отметили, что взрывных устройств не обнаружено

НОВОСИБИРСК, 7 мая. /ТАСС/. Сообщения о минировании ряда торговых и бизнес-центров поступили в Новосибирске. Специальные службы обследуют здания, признаков закладки взрывных устройств не обнаружено, говорится в сообщении пресс-службы правительства Новосибирской области.

Во вторник днем поступила информация о массовых эвакуациях торговых и бизнес-центров в Новосибирске. Как сообщают жители города в социальных сетях, было эвакуировано не менее 10 объектов. На данных объектах работали сотрудники полиции и МЧС. Также были замечены бригады скорой помощи.

"Как сообщили в аппарате областной АТК (Аппарат антитеррористической комиссии), сообщения о минировании указанных социальных объектов поступают посредством электронной почты. В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено", - говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова - председателя антитеррористической комиссии региона.

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