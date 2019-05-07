В Красноярске эвакуировали восемь объектов из-за сообщений о минировании

КРАСНОЯРСК, 7 мая. /ТАСС/. Эвакуация восьми объектов, в том числе торговых центров, проведена в Красноярске из-за сообщений о минировании. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах региона.

"На данный момент известно о восьми эвакуациях объектов, в их числе торговые центры, социальные объекты. Сообщения поступают на электронную почту учреждений", - рассказал собеседник агентства, добавив, что "возможно, таких сообщений было больше, не все учреждения их прочитали".

Среди объектов, проводивших эвакуацию - ЦУМ, "Взлетка Плаза", ТК "Махаон" и другие.