Несколько торговых центров в Омске эвакуированы из-за сообщений о минировании

ОМСК, 7 мая. /ТАСС/. Ряд торговых комплексов эвакуирован в Омске из-за поступивших сообщений о минировании. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Поступил ряд сообщений о минировании торговых объектов, они эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

Жители Омска в соцсетях сообщают о том, что эвакуированы торговые центры "МЕГА" и "Айсберг", а также несколько школ.

С начала года это не первый случай рассылки сообщений о минировании социальных объектов в Омске. Около 100 различных объектов по этой причине были эвакуированы 28 января, более 70 - 1 февраля и нескольких торговых комплексов - 15 апреля.