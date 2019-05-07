Сообщения о минировании девяти объектов в Красноярске оказались ложными

КРАСНОЯРСК, 7 мая. /ТАСС/. Сообщения о минировании девяти объектов в Красноярске, из-за которых пришлось проводить эвакуацию населения, оказались ложными. Об этом говорится в официальном сообщении Антитеррористической комиссии края.

"Антитеррористическая комиссия Красноярского края сообщает, что 7 мая 2019 года в Красноярске прошла волна заведомо ложных сообщений об актах терроризма, распространенных анонимной рассылкой по электронной почте. В результате преступной деятельности неустановленных лиц проведена эвакуация посетителей и персонала девяти объектов - в основном социальных учреждений", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают лиц, причастных к анонимным сообщениям. Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщил, что среди объектов, где проводилась эвакуация, были в том числе торговые центры, такие как ЦУМ, ТК "Махаон", "Взлетка Плаза".