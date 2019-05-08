Площадь природных пожаров в Иркутской области выросла до 13 тыс. га

ИРКУТСК, 8 мая. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Иркутской области достигла почти 13 тыс. га, увеличившись за сутки более чем в два раза. Об этом ТАСС в среду сообщил заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Валентин Широков.

Утром во вторник площадь природных пожаров в регионе составляла 5 тыс. 55 га.

"Сейчас действуют 23 пожара на площади 12 тыс. 919 га, в том числе семь локализовано на площади 1,3 тыс. га. Пожары зарегистрированы в Братском, Иркутском, Жигаловском, Заларинском, Зиминском, Качугском, Нижнеудинком, Ольхонском, Тайшетском, Усольском, Черемховском, Баяндаевском районах", - сказал Широков.

Он отметил, что во вторник было много угроз перехода природных пожаров на населенные пункты. "Поэтому вчера все работники лесной охраны - 678 человек - были задействованы в основном на недопущении перехода огня на населенные пункты. После того как все угрозы были сняты, работники начали заниматься тушением пожаров в лесу", - сказал замминистра.

По его словам, сейчас опасения вызывает лесной пожар в Иркутском районе, который накануне подошел к поселку Тихонова Падь. Угрозу перехода огня на населенный пункт сняли, однако из-за сильного ветра огонь начал распространяться в сторону деревни Быкова. Министерство перебросило туда необходимую технику на случай чрезвычайной ситуации.

Как говорится в среду в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области, в двух районах региона - Иркутском и Баяндаевском - из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. В Иркутском районе один из пожаров действует в 4 км от поселка Усть-Балей. Всего в этом районе, по словам Широкова, зарегистрировано четыре очага.