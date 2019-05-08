{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посетителей четырех ТЦ и бизнес-центров Кемерова эвакуируют из-за сообщений о минировании

На месте работают кинологи

КЕМЕРОВО, 8 мая. /ТАСС/. Оперативные службы в Кемерове проводят обследование помещений торговых и бизнес-центров после поступившей информации об их минировании. Сейчас эвакуированы посетители и персонал четырех учреждений, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сейчас отрабатываются сигналы о якобы минировании по четырем адресам - это бизнес-центры "Притомский", "Сити-Плаза", а также рынок "Народный" и небольшой торговый центр "Семья" в Рудничном районе. Людей эвакуируют, здания обследуются", - сказал источник, уточнив, что на месте также работают кинологи.

Менее месяца назад оперативные службы Кемерова уже проводили проверку части перечисленных объектов по аналогичным сигналам, тогда сообщения о минировании не подтвердились. Были эвакуированы бизнес-центр "Притомский", в здании которого располагается самый крупный в городе многофункциональных центр, а также 9-этажный офисный центр "Сити-Плаза".

Теги
РоссияКемеровская область
Гибель туристов в горах Алтая
Погибшие на Алтае туристы были опытными и знали о лавинной опасности в районе похода
В новосибирском отделении Федерации спортивного туризма России отметили, что группа представляла в организацию план маршрута и получила официальное разрешение на поход
Читать полностью