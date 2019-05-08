12 торговых и бизнес-центров в Барнауле получили сообщения о минировании

БАРНАУЛ, 8 мая. /ТАСС/. 12 торговых и бизнес-центров в Барнауле эвакуированы в среду из-за поступивших сообщений о минировании зданий, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

"На электронную почту торговых и бизнес-центров Барнаула поступили сообщения о минировании зданий. Всего 12 объектов. Везде проведена эвакуация посетителей и персонала", - сообщили в пресс-службе.

В мэрии уточнили, что эвакуированы ТЦ "Елена", "Москва", "БУМ", "Новый", "Успех", "Проспект", "Альфа-центр", ТРЦ "Малина", бизнес-центры "Интер", "Персонал - Сервис", торгово-офисный центр "Гуливер".

"Осмотр ТЦ "Балтик-Стрит" уже завершен, взрывное устройство не обнаружено", - добавил представитель мэрии.