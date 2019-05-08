Посещение Прибайкальского нацпарка частично запрещено из-за сложной пожарной обстановки

ИРКУТСК, 8 мая. /ТАСС/. Лесной пожар на площади 7 га действует в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области. Из-за сложной пожарной обстановки приостановлена выдача разрешений на посещение части его территории, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе управляющего нацпарком предприятия "Заповедное Прибайкалье".

"На территории Прибайкальского участкового лесничества Прибайкальского национального парка 7 мая в 16:00 (11:00 мск) обнаружен лесной пожар на площади 7 га. В тушении задействованы 20 человек лесной охраны, семь единиц техники. Тушение пожара осложняется сложным рельефом местности и порывистым ветром до 20 м/с. В связи со сложной пожарной обстановкой и неблагоприятными метеоусловиями приостановлена выдача разрешений на посещение пяти лесничеств на территории нацпарка", - уточнили в пресс-службе.

По данным предприятия, ограничение на посещение нацпарка введено до стабилизации пожарной обстановки. Площадь Прибайкальского нацпарка составляет 417,3 тыс. га, он простирается на 470 км вдоль побережья Байкала.

Как сообщалось ранее, в Иркутской области на утро среды зарегистрировано 23 природных пожара на площади почти 13 тыс. га. Один из очагов находится вблизи федеральной трассы Р-255 между Иркутском и Ангарском, дым от пожара затрудняет движение по дороге.