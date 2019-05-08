В Новосибирске у обкома КПРФ установили памятник Сталину

НОВОСИБИРСК, 8 мая. /ТАСС/. Трехметровый памятник Иосифу Сталину, решение о возведении которого вызвало широкий общественный резонанс и многочисленные споры, установлен в среду в Новосибирске на территории обкома КПРФ, сообщил ТАСС лидер новосибирской инициативной группы Алексей Денисюк. Торжественное открытие монумента состоится 9 мая с участием первого секретаря новосибирского обкома, мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

"Памятник сегодня установили, завтра в 15:30 (11:30 мск) открытие. Будет торжественная церемония, памятник будет открыт под гимн Советского Союза и государственный гимн [РФ]. Потом будет торжественный митинг и возложение цветов", - рассказал Денисюк.

По его словам, бюст Сталина сделан из композита цвета черной бронзы, и установлен на трехметровый постамент, вырезанный из цельного куска гранита.

Установка памятника Сталину на территории обкома КПРФ была одобрена в середине марта 2019 года художественным советом мэрии Новосибирска.

Ранее совет трижды с 2016 года отказывал в установке бюста в предложенных инициативной группой местах. Денисюк рассказал, что из 1,5 млн рублей, необходимых на установку памятника, 500 тыс. рублей собрали члены инициативной группы, оставшуюся сумму выделило руководство КПРФ.

Общественное обсуждение, связанное с установкой памятника, прошло в октябре 2018 года. Комиссия мэрии констатировала, что в городе существуют кардинально противоположные мнения по этому вопросу.