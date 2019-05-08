Жителей двух населенных пунктов эвакуируют под Иркутском из-за лесных пожаров

ИРКУТСК, 8 мая. /ТАСС/. Власти Иркутского района эвакуируют жителей деревни Тихонова Падь и поселка Бухун из-за распространения лесных пожаров. Об этом в среду сообщается на сайте администрации муниципалитета.

"Ситуация с распространением лесных пожаров в Иркутском районе остается сложной. На данный момент действует четыре крупных пожара. Силами администрации района проводится эвакуация населения в деревне Тихонова Падь. Всего здесь проживает около 300 человек. <…> Также эвакуация населения проводится из поселка Бухун", - говорится в сообщении.

Людей размещают в пункте временного содержания в деревне Ширяева и в доме культуры села Горохово.

Ранее сообщалось, что в Иркутском и Баяндаевском районах из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. Всего в Иркутской области на утро среды было зарегистрировано 23 природных пожара на площади почти 13 тыс. га.