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Сообщения о минировании 12 зданий в Барнауле оказались ложными

На всех объектах были проведены эвакуация посетителей и персонала

БАРНАУЛ, 8 мая. /ТАСС/. Специалисты проверили 12 торговых и бизнес-центров в Барнауле Алтайского края, получивших в среду сообщения о "минировании", и не обнаружили опасных предметов. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

"Все здания проверены, взрывных устройств не обнаружено", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на электронную почту 12 торговых и бизнес-центров Барнаула поступили сообщения о "минировании" зданий. Везде была проведена эвакуация посетителей и персонала.

Аналогичная волна угроз прошла в Алтайском крае в январе этого года - в связи с сообщениями о минировании 48 социальных объектов в Барнауле, было возбуждено уголовное дело. Подобные ложные угрозы в марте этого года привели к эвакуации из двух организаций города Бийска в Алтайском крае около 200 человек, была эвакуирована мэрия. В середине февраля такие сообщения получили порядка 100 организаций Бийска, включая школы, больницы и детские сады, а также 14 учреждений в Барнауле.

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