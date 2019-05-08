В населенных пунктах Иркутской области отключают электроэнергию для предотвращения пожаров

ИРКУТСК, 8 мая. /ТАСС/. Предприятие "Облкоммунэнерго" отключает электроэнергию в населенных пунктах Иркутской области, чтобы предотвратить возникновение пожаров в условиях сильного ветра. Об этом сообщила в среду пресс-служба предприятия.

"Облкоммунэнерго" проводит профилактические отключения электроэнергии в связи с усилением ветра до 15-20 метров в секунду, чтобы предотвратить перехлест проводов, который способен вызвать короткое замыкание", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отключены линии 35 кВ в поселках Савватеевка и Бугульдейка, линии 10 кВ в городах Свирск, Зима, поселках Залари, Еланцы, Баяндай, Большое Голоустное, Тыреть, три линии 6 кВт в городе Черемхово. Число отключенных потребителей не уточняется. Электроснабжение восстановят при снижении скорости ветра.

Как сообщал ТАСС, в Иркутской области на утро среды, по данным регионального министерства лесного комплекса, зарегистрировано 23 природных пожара на площади почти 13 тыс. га. В Иркутском и Баяндаевском районах введен режим чрезвычайной ситуации. Из двух поселков под Иркутском эвакуируют жители из-за угрозы распространения лесных пожаров. Ситуацию в регионе осложняет штормовой ветер.

Областное государственное унитарное энергетическое предприятие "Облкоммунэнерго" является одним из энергоснабжающих предприятий Иркутской области. Организация, по информации с ее сайта, обслуживает 9,5 тыс. км линий электропередачи и 3 тыс. трансформаторных подстанций.