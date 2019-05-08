Доходы губернатора Омской области в 2018 году выросли почти на 60%

ОМСК, 8 мая. /ТАСС/. Губернатор Омской области Александр Бурков задекларировал по итогам 2018 года доход в размере 6,09 млн рублей, что почти на 60% больше доходов 2017 года. Доходы его супруги снизились на 2,11 млн рублей до 667 тыс., следует из декларации о доходах семьи губернатора.

Согласно документу, опубликованному в среду на сайте правительства региона, у губернатора по-прежнему находятся в собственности половина квартиры площадью 180,6 кв. м, жилой дом площадью 37,9 кв. м и земельный участок площадью 2401 кв. м, а также автоприцеп МЗСА.

Супруге Буркова принадлежат квартира площадью 43,4 кв. м, автомобиль Audi Q5, по 1/4 доли квартиры площадью 71,1 кв. м, жилого дома площадью 325,2 кв. м, гаража и земельного участка площадью 2,4 тыс. кв. м.

В 2017 году заработок губернатора составил 3,83 млн рублей, доходы супруги главы региона - 2,78 млн рублей.