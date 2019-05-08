В Иркутской области временно перекроют доступ в леса для предотвращения лесных пожаров

ИРКУТСК, 8 мая. /ТАСС/. Лесные дороги перекроют в Иркутской области с 9 по 14 мая по приказу регионального Министерства лесного комплекса в связи со сложной пожароопасной обстановкой. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства.

"Приказом министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведение всех видов пожароопасных работ. <…> Срок ограничений - 6 дней (с 9 по 14 мая). Лесные дороги на время действия приказа будут перекрыты, кроме этого, будут организованы контрольно-пропускные пункты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения касаются территории 18 лесничеств. Право посещать леса останется у лиц, ответственных за их состояние и безопасность.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области, основной причиной лесных пожаров является деятельность человека: костры, палы травы, неосторожное обращение с огнем в лесу, выброшенные непотушенные сигареты.

По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие два дня в южных, западных и центральных районах области ожидаются высокий и чрезвычайно высокий классы пожарной опасности.

Как сообщал ТАСС, в Иркутской области на утро среды, по данным регионального министерства лесного комплекса, зарегистрировано 23 природных пожара на площади почти 13 тыс. га. В Иркутском и Баяндаевском районах введен режим чрезвычайной ситуации. Из двух поселков под Иркутском эвакуируют жителей из-за угрозы распространения лесных пожаров. Ситуацию в регионе осложняет штормовой ветер.