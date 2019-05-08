Посетителям в новосибирском зоопарке показали краснокнижных кубинских фламинго

НОВОСИБИРСК, 8 мая. /ТАСС/. Кубинские фламинго, занесенные в Международную Красную книгу, появились в Новосибирском зоопарке, в среду их показали посетителям, говорится в сообщении Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило.

"В Новосибирский зоопарк из Чехии доставлены 14 красных фламинго. Птицы прибыли еще 23 марта, но вплоть до сегодняшнего дня посетители не могли их увидеть. Фламинго находились в своем павильоне, привыкали к нему, и сотрудники зоопарка старались оградить их от лишних волнений", - говорится в сообщении.

Всем фламинго около полутора лет. В теплое время года они смогут быть у воды, для них отгорожена часть акватории. Зимой выход на улицу будет закрыт, и птицы будут находиться в павильоне. В помещении для них также созданы все условия: есть небольшой бассейн, а на одной из стен установлено зеркало, которое, по советам орнитологов, помогает птицам чувствовать себя безопаснее.

Ранее в новосибирском зоопарке фламинго на постоянной основе не содержались. Зоопарк принимал раненых и больных фламинго, но это были непродолжительные эпизоды.

Красный (кубинский, карибский) фламинго является одним из самых крупных представителей семейства фламинговых. Обитает на островах Карибского моря, Мексиканского залива и Галапагосского архипелага. Колониальная птица. В группах может насчитываться сотни тысяч особей. Вид занесен в Международную Красную книгу, включен в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры CITES II.