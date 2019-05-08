Замначальника полиции Кузбасса арестовали на два месяца по делу о взяточничестве

КЕМЕРОВО, 8 мая. /ТАСС/. Центральный районный суд города Кемерово в среду принял решение арестовать на два месяца заместителя начальника полиции по оперативной работе главка МВД Кузбасса Вячеслава Безлюдько, задержанного во вторник по подозрению в получении взятки, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил избрать в отношении Безлюдько меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца - до 6 июля 2019 года", - сказала судья Наталья Наумова.

Ранее ТАСС сообщал, что региональным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Безлюдько подозревается во взяточничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, подполковник предложил предпринимателю из Белово, у которого проводились обыски, за 500 тысяч рублей прекратить эти следственные мероприятия. О коррупционной схеме стало известно сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области.