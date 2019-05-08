Правительство Омской области окажет помощь семье жителя региона, погибшего в Шереметьево

ОМСК, 8 мая. /ТАСС/. Правительство Омской области выделит из резервного фонда 1 млн рублей в помощь родственникам жителя Омска Александра Кудряша, погибшего в воскресенье при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Сегодня было принято решение о выделении средств из резервного фонда Омской области для поддержки семьи Кудряша Александра Демьяновича. Осталась вдова, Кудряш Татьяна Ивановна, которая сегодня находится в Москве. Как только она вернется, мы проведем всю организационную работу для того, чтобы перечислить ей средства в размере 1 миллиона рублей, которые будут выделены из резервного фонда", - цитирует пресс-служба министра труда и социального развития региона Владимира Куприянова.

По данным пресс-службы, Кудряш работал в конструкторском бюро "Технология" инженером-наладчиком и летел в Мурманск в командировку для наладки технологического оборудования, которое производит его организация.

"Эта трагедия стала общей болью для всей страны. Авиакатастрофа унесла жизни жителей разных регионов России, и, к сожалению, среди погибших - омич. Надо поддержать родственников", - приводит пресс-служба слова губернатора области Александра Буркова.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100 рейсом Москва - Мурманск 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, из которых погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.