Под Новосибирском в результате столкновения трех автомобилей пострадали девять человек

НОВОСИБИРСК, 8 мая. /ТАСС/. Девять человек получили травмы при столкновении трех автомобилей на трассе Р-254 в Искитимском районе Новосибирской области. Об этом в среду сообщили ТАСС в ГУ МВД по Новосибирской области.

"По предварительным данным, в столкновении пострадали девять человек, в настоящее время они доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. В двух машинах двое детей находились, информации по травмам нет", - сказал собеседник агентства, добавив, что ДТП произошло в 16:20 по местному времени (12:20 мск).

Как добавили в пресс-службе, на месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства аварии и обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта на данном участке трассы.

"По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд одного из трех автомобилей на встречную полосу движения. <…> По факту произошедшего сотрудниками полиции проводится проверка", - сообщили в ГУ МВД.

В новость были внесены изменения (15:42 мск) — обновлено, добавлена информация о причине ДТП