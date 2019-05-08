Мемориальную доску памяти героя ВОВ, кавалера ордена Славы Николая Дудина открыли на Алтае

ТАСС, 8 мая. Память разведчика, полного кавалера ордена Славы, полковника Николая Дудина увековечили в школе Горно-Алтайска, где он когда-то учился. 8 мая там открыли мемориальную доску, сообщили ТАСС в пресс-службе исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) в регионе.

"Общественники организовали сбор средств на изготовление и установку памятной доски. Участниками торжественного митинга в школе стали 200 человек - школьники, родители, педагоги, представители администрации города, местные жители", - сказал собеседник агентства.

На торжественной линейке в честь открытия знака памяти выступили творческие коллективы школы со стихами и песнями военных лет. "Память о героях-земляках возвращается. В Парке Победы есть стелы, где высечены имена участников войны, погибших и не вернувшихся с фронта. Не так давно там установлены новые стелы, и по результатам поисковой работы внесены имена еще более 100 наших земляков-фронтовиков, увековечены и сохранены для потомков", - цитирует пресс-служба руководителя исполкома Сергея Денчика.

Николай Дудин родился в Вятской области 20 декабря 1925 года. В январе 1943 года его призвали в армию, он попал на 1-й Прибалтийский фронт. Первую награду - медаль "За отвагу" - получил в 1944 году за участие в разведывательном рейде и захвате в плен солдата вермахта, через несколько дней Дудин уничтожил трех оккупантов и передал их документы в штаб. С сентября 1944 года по апрель 1945 года Дудин неоднократно проявлял себя в ходе разведывательных операций, был ранен, награжден двумя орденами Славы III степени, а затем орденами Славы II и I степеней.