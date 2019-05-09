Эвакуированные из-за пожаров жители поселков под Иркутском вернулись домой

ИРКУТСК, 9 мая. /ТАСС/. Жители населенных пунктов Тихонова Падь и Бухун в Иркутской области, эвакуированные в среду из-за угрозы распространения лесных пожаров, вернулись домой из пунктов временного размещения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Иркутского района.

"Все жители, ранее эвакуированные в пункты временного размещения, вернулись в свои дома в связи с отсутствием угрозы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что населенные пункты от пожаров не пострадали, их удалось отстоять сотрудникам лесоохраны, МЧС и добровольцам. В Иркутском районе к тушению природных пожаров привлечено более 300 добровольных пожарных.

По состоянию на 11:00 (06:00 мск) четверга в Иркутском районе действует семь лесных пожаров. Самый крупный - на территории Прибайкальского национального парка в районе поселка Большое Голоустное, там горит 1,1 тыс. га леса.

Ранее сообщалось, что в среду жителей двух населенных пунктов под Иркутском эвакуировали из-за угрозы перехода лесных пожаров на жилые дома. В Тихоновой Пади и Бухуне проживает около 400 человек. В Иркутском и Баяндаевском районах из-за пожаров введен режим ЧС. Природные пожары в Иркутской области, по данным на утро четверга, действуют на площади 17 тыс. 152 га.