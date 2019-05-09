В Иркутской области от лесных пожаров спасли сосны, высаженные на средства президента

ИРКУТСК, 9 мая. /ТАСС/. Пожарным в Иркутской области удалось отстоять высаженные в 2018 году на средства президента РФ Владимира Путина сосны, которым угрожал лесной пожар. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В деревне Баруй Гороховского муниципального образования удалось отстоять от огня не только жилые дома, но и насаждения, посаженные во Всероссийский день посадки леса в прошлом году. Тогда на участке рядом с этим населенным пунктом было высажено более тысячи сеянцев сосны, приобретенных на средства, которые перечислил президент России Владимир Путин. В той акции посадки леса принимали участие около 750 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что угроза перехода лесных пожаров на населенные пункты в регионе на данный момент снята.

Ранее сообщалось, что в свои дома вернулись жители деревни Тихонова Падь и поселка Бухун в Иркутском районе, которых в среду эвакуировали из-за угрозы распространения лесных пожаров. В ночь на среду огонь подходил близко также к деревне Московщина Иркутского района. По данным на утро четверга, природные пожары в Иркутской области действуют на площади 17 тыс. 152 га.