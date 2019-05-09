Режим ЧС ввели еще в двух муниципалитетах Иркутской области из-за лесных пожаров

ИРКУТСК, 9 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен еще в двух районах Иркутской области из-за лесных пожаров, сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МЧС.

"В связи со сложной лесопожарной обстановкой мэрами муниципальных образований Нижнеудинского и Боханского районов введен режим чрезвычайной ситуации в лесах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства ТАСС уточнили, что угрозы населенным пунктам в этих районах нет. "Режим ЧС ввели в рамках профилактики", - сказал собеседник агентства.

На сайте администрации Боханского района в среду сообщалось, что на территории муниципалитета горит почти 4 тыс. га леса.. Данными о площади лесных пожаров в Нижнеудинском районе ТАСС пока не располагает.

Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров режим ЧС был введен в Иркутском и Баяндаевском районах. Депутаты законодательного собрания области настаивают на введении режима ЧС по всему региону из-за сложной лесопожарной обстановки. По данным на утро четверга, природные пожары в Иркутской области действуют на площади 17 тыс. 152 га. Угрозы населенным пунктам на данный момент нет, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.