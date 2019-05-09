Копию памятника война-освободителя из Трептов-парка установят на Кузбассе

КЕМЕРОВО, 9 мая. /ТАСС/. Власти Кузбасса намерены создать комплекс патриотического воспитания для детей в поселке Тяжин - на родине солдата Николая Масалова, спасшего в 1945 году немецкую девочку и ставшего прототипом для памятника воинам-освободителя в Трептов-парке. Копия скульптурной композиции также будет установлена на родине Масалова, сообщил журналистам в четверг губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"Николай Масалов - это символ Победы <…> И мы намерены сделать в Тяжине комплекс патриотического воспитания имени Николая Масалова, мы построим там копию памятника, который стоит в Трептов-парке в Берлине", - сказал Цивилев на праздничных мероприятиях в Кемерове.

Старший сержант Красной Армии Николай Масалов - уроженец поселка Тяжина Кемеровской области, на фронте служил в пехоте, прошел войну от Курска до Берлина, участвовал в Сталинградской битве, форсировал Днепр, Вислу и Одер. Свой главный подвиг, прославивший его на весь мир, он совершил в апреле 1945 года во время боев за взятие Берлина. Во время сражения он услышал плач немецкой девочки и вынес ее из-под вражеского огня. Этот героический поступок лег в основу сюжета монумента война-освободителя, установленного в Трептов-парке в Берлине.

За спасение ребенка Масалову было присвоено звание "Почетный гражданин Берлина". В кузбасском поселке Тяжине, на родине героя, ему установлен памятник, его именем названа центральная районная библиотека.