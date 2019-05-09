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День Победы - 2019

В Новосибирске в День Победы открыли бюст Сталину

В церемонии открытия принял участие мэр города Анатолий Локоть
Описание
© Андрей Березкин/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 9 мая. /ТАСС/. Бюст Иосифу Сталину, решение о возведении которого вызвало многочисленные споры, официально открыт в четверг в Новосибирске. В церемонии принял участие мэр города, первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть.

"Мы наследники победы, поэтому каждое имя мы должны помнить. А имя человека, возглавлявшего армию, страну - тем более. Имя верховного главнокомандующего, генералиссимуса Сталина, героя Социалистического труда", - сказал мэр.

Бюст Сталина выполнен из композита цвета черной бронзы, и установлен на трехметровый постамент, вырезанный из цельного куска гранита. Его установка на территории обкома КПРФ была одобрена в середине марта 2019 года художественным советом мэрии Новосибирска.

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РоссияНовосибирская областьДень Победы - 2019
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