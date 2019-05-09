Иркутский губернатор поручил разобраться со слухами о сгоревших при пожарах деревнях

ИРКУТСК, 9 мая. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил провести расследование в связи с распространяемыми ложными сообщениями о якобы сгоревших населенных пунктах, где бушуют лесные пожары, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"За это предусмотрена ответственность. Ложь была выпущена в эфир, при этом еще и силы, и средства отвлекались", - цитирует пресс-служба слова губернатора. В сообщении отмечается, что Левченко "поручил провести расследование подобных случаев".

Как уточнили в пресс-службе со ссылкой на первого заместителя губернатора - председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова, "были отмечены не соответствующие действительности рапорта с мест о полной утрате населенного пункта" из-за лесных пожаров. По словам Болтова, ложная информация порой поступала даже от руководителей муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров в Иркутском и Баяндаевском районах был введен режим ЧС. Депутаты законодательного собрания области настаивают на введении режима ЧС по всему региону из-за сложной лесопожарной обстановки. По последним данным краевого правительства, в Иркутской области действуют 47 лесных пожаров на площади почти 19 тыс. га. В тушении было задействовано 313 единиц техники и 965 человек.

Угрозы населенным пунктам на данный момент нет, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.