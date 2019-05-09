Прокуратура: в Иркутской области не принимают эффективных мер по охране лесов от пожаров

ИРКУТСК, 9 мая. /ТАСС/. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура признала ненадлежащей работу Министерства лесного комплекса Иркутской области и подведомственных ему учреждений по ликвидации лесных пожаров. Об этом в четверг сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"В ходе надзорной деятельности установлено, что на территории Иркутской области с начала пожароопасного периода не принимается своевременных и достаточных мер к ликвидации лесных пожаров. Указанные обстоятельства стали возможными ввиду ненадлежащей работы органов лесного хозяйства. Вышеперечисленные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Министерством лесного комплекса Иркутской области, а также подведомственным ему областным государственным автономным учреждением "Лесхоз Иркутской области" полномочий по осуществлению охраны лесов от пожаров", - говорится в сообщении.

Прокуратура также заявила о некачественной работе федерального государственного бюджетного учреждения "Заповедное Прибайкалье" (управляет Прибайкальским национальным парком) по сохранению уникальных природных участков и проведению противопожарных мероприятий.

Прокуратура направила в адрес организаций представления о незамедлительном принятии мер по стабилизации пожарной обстановки. В правительство региона внесено представление о необходимости обязать министерство лесного комплекса принять действенные и исчерпывающие меры по охране лесов от пожаров. Ведомство также настаивает на привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Ранее со ссылкой на природоохранную прокуратура сообщалось, что пожар в Прибайкальском национальном парке начался из-за перехода огня с территории Большеголоустненского участкового лесничества, где к тушению возгорания не приступили своевременно. 8 мая пожар в нацпарке действовал на площади 7 га, к утру 9 мая его площадь увеличилась до 1 тыс. 100 га. Была угроза перехода огня на поселок Большое Голоустное.

В среду из-за лесных пожаров эвакуировали жителей двух населенных пунктов под Иркутском, в настоящее время они вернулись домой. В ночь на среду огонь также подходил к деревне Московщина Иркутского района. Из-за лесных пожаров в четырех районах Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации.