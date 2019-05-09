Площадь лесного пожара в нацпарке в Иркутской области увеличилась на 150 га

ИРКУТСК, 9 мая. /ТАСС/. Площадь лесного пожара в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области за четверг увеличилась с 1100 га до 1250 га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управляющего нацпарком предприятия "Заповедное" Прибайкалье.

"Площадь пожара в нацпарке на территории Прибайкальского лесничества составляет 1250 га", - сказали в пресс-службе.

К тушению пожара привлечен вертолет Ми-8 с возможностью сброса воды, добавили там.

Ранее сообщалось, что пожар в нацпарке начался из-за перехода огня с территории Большеголоустненского участкового лесничества, где к тушению возгорания не приступили своевременно. В среду пожар в нацпарке действовал на площади 7 га, к утру четверга его площадь увеличилась до 1100 га. Была угроза перехода огня на поселок Большое Голоустное.