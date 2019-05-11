После капитального ремонта в Новокузнецке открылся планетарий

ТАСС, 11 мая. Планетарий в Новокузнецке Кемеровской области открылся после капитальной реконструкции. Об этом в субботу сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" губернатор региона Сергей Цивилев.

"В Новокузнецке после капитального ремонта открылся планетарий. Мы отремонтировали здания планетария и обсерватории. Закупили три новых цифровых телескопа - один из них даже хотят выносить на улицу, чтобы прохожие могли посмотреть на звезды. С таким оснащением наш планетарий входит в пятёрку лучших в стране", - написал глава региона.

На проекционный аппарат в планетарии установили современное программное обеспечение и два дополнительных проектора для создания 3D-эффекта. Таким образом, у посетителей будет создаваться ощущение, что их окружают звезды и планеты.

Планетарий, как напомнил Цивилев, построили в 1970 году, благодаря инициативе фронтовика, боксера, мастера спорта, активиста общества "Знание" Альберта Федорова. Он читал жителям Новокузнецка лекции о звездах и, видя интерес людей, понял, что планетарий необходим. Единственный на тот момент планетарий, для которого специально возводили здание, был только в Москве, но Федоров добился строительства объекта в Новокузнецке.