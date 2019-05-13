Почти на 2 тыс. га увеличилась площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки

ИРКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Иркутской области за сутки увеличилась почти на 2 тыс. га и достигла 11 тыс. 236 га, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

Утром в воскресенье пожары были зарегистрированы на площади 9,5 тыс. га.

"В локализованном состоянии на землях лесного фонда на утро 13 мая зарегистрировано два очага на общей площади 8 тыс. 200 га, в том числе 7 тыс. 655 га, покрытых лесом: по одному пожару в Боханском и Иркутском районах. Также локализован природный пожар на землях ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" на площади 1 тыс. 250 га в Иркутском районе. Действуют три [нелокализованных] возгорания на общей площади 1 тыс. 786 га: по одному в Ангарском, Осинском и Иркутском районах", - говорится в сообщении пресс-службы.

По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 мая в Ольхонском, центральных и южных районах области ожидаются высокий и чрезвычайно высокий классы пожароопасности.

Как сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, в выходные дни в регионе 37 раз создалась угроза перехода пожаров на населенные пункты. Ни один поселок от огня не пострадал. На данный момент три пожара действуют вблизи поселков: на площади 1 тыс. 250 га локализован пожар на территории Прибайкальского нацпарка в Иркутском районе вблизи поселка Большое Голоустное, идет ликвидация возгорания на площади 80 га в районе населенного пункта Усть-Балей, в Ангарском районе вблизи поселка Одинск действует пожар на площади 200 га. Угрозы поселкам нет, говорится в сообщении регионального главка МЧС. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в Иркутском и Боханском районах.

Режим ЧС из-за лесных пожаров вводился также ранее в Нижнеудинском и Баяндаевском районах.

В новость были внесены изменения (06:38 мск) - добавлена информация МЧС