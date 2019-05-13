Склад с зерном и сеном сгорел в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 13 мая. /ТАСС/. Склад с зерновыми культурами и сеном уничтожен в результате пожара в Сузунском районе Новосибирской области, сообщил в понедельник на оперативном совещании в региональном правительстве начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

"Пожар на складе хранения сельхозпродукции [произошел] в Сузунском районе, в результате огнем уничтожен склад: 30 тонн овса, 13 тонн зерновых отходов, а также сено на площади 360 кв. м", - сообщил Орлов, отметив, что происшествие относится к числу социально значимых.