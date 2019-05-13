Ликвидация лесного пожара площадью 200 га в Хакасии заняла почти неделю

НОВОСИБИРСК, 13 мая. /ТАСС/. Ликвидация крупного лесного пожара в Таштыпском районе Республики Хакасия заняла шесть суток, сообщила в понедельник пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии республики.

"Самый большой пожар площадью 200 гектаров случился в Таштыпском лесничестве. Очаг, возникший в труднодоступной тайге 6 мая, удалось ликвидировать только 12 мая. Работали около 30 человек и 3 автомобиля. Борьбу со стихией осложняла ветреная погода", - говорится в сообщении.

Также на территории этого же лесничества 11 мая возник еще один пожар площадью 28 га, он был ликвидирован за сутки. Как сообщили в ведомстве, наиболее распространенная причина лесных пожаров - это палы сухой травы местными жителями. При этом в республике действует особый противопожарный режим и поджоги травы запрещены.

По данным регионального главка МЧС, на утро понедельника действующих лесных пожаров в республике нет.