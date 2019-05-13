В Иркутской области создадут дополнительные отряды добровольной пожарной охраны

ИРКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Иркутское отделение Всероссийского добровольного пожарного общества формирует десять новых отрядов, которые будут работать в муниципалитетах, отдаленных от пожарных частей. Об этом ТАСС сообщил в понедельник руководитель отделения Сергей Апанович.

"У нас создано 14 отрядов по Иркутской области, и планируем десять еще создать - в тех муниципальных образованиях, которые находятся на большом расстоянии от противопожарной службы, это 100 км и более. Добровольцев обучим, экипируем, оснастим всем необходимым. С главами муниципалитетов прорабатываем вопрос, чтобы в территориях была приспособлена техника - это, как правило, трактор высокой проходимости, который цепляет емкость. Мы со своей стороны подготовим трактористов к работе с мотопомпой, чтобы они могли забрать воду из открытого источника, доставить к месту пожара, развернуть рукав и подать на тушение", - рассказал Апанович.

Он уточнил, что отряды создаются, в частности, в Тайшетском и Нижнеудинском районах. Также в Иркутске формируется отряд из волонтеров, которые во время сильных лесных пожаров в начале мая выезжали на тушение.

"Это было несколько сотен волонтеров, которые оказали очень большую помощь, когда отстаивали от огня населенные пункты. Сейчас добровольцы не работают на лесных пожарах, потому что лесопожарная ситуация стала легче, но люди продолжают звонить и предлагать свою помощь. Поэтому мы сформируем в Иркутске еще один отряд, который будет мобильным, ведь у многих ребят есть свои автомобили, они смогут выезжать на пожары за пределы Иркутска. 19 мая проведем занятие в соответствии с программой подготовки добровольцев, выдадим спецодежду, обувь, обеспечим индивидуальными медицинскими пакетами, средствами защиты органов дыхания, ранцевыми огнетушителями", - рассказал Апанович и уточнил, что в новый иркутский отряд примут не менее 80 добровольцев.

Как сообщал ТАСС, по информации ГУ МЧС России по Иркутской области, в выходные 37 раз создавалась угроза перехода лесных пожаров на населенные пункты. 8 мая жителей двух поселков под Иркутском пришлось эвакуировать, в настоящее время они вернулись домой. В четырех районах области вводился режим чрезвычайной ситуации, в двух он продолжает действовать. Вечером 8 мая в Иркутске наблюдалась сильная задымленность из-за лесных пожаров, действовавших в пригороде. По данным на утро понедельника, в регионе зарегистрированы природные пожары на площади 11,2 тыс. га, за сутки площадь увеличилась почти на 2 тыс. га.