В Абакане из-за холодов возобновили отопительный сезон

ТАСС, 13 мая. Отопительный сезон возобновили в Абакане в понедельник из-за похолодания, говорится в сообщении мэрии.

По данным Гидрометцентра, дневная температура в понедельник составит плюс 10 градусов, ночью похолодает до минус 2. До 17 мая дневные температуры не будут превышать плюс 11 градусов, ночные же температуры будут опускаться ниже нуля. На выходных начнет теплеть: днем 18 мая температура повысится до плюс 14, 19 мая - до плюс 19 градусов, ночные температуры останутся отрицательными.

"Постановлением администрации города Абакана сегодня, 13 мая, с 15:00 (11:00 мск) в городе возобновляется отопительный период. Необходимость принятия такого постановления обусловлена резким понижением температуры наружного воздуха и прогнозируемым похолоданием", - говорится в сообщении. Отмечается, что возросло количество жалоб населения на холод в квартирах.

Как уточнили ТАСС в администрации города, отопительный сезон был завершен 6 мая. Согласно законодательству, отопительный сезон завершается если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней превышает плюс восемь градусов.