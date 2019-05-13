В Кузбассе для ТОР Прокопьевск утверждены первые компании-резиденты

КЕМЕРОВО, 13 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ согласовало первые заявки от трех кузбасских компаний на получение ими статуса резидентов территории опережающего развития (ТОР) в Прокопьевске. Производственные предприятия инвестируют в экономику моногорода в общей сложности 34 млн рублей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области.

"Резидентами ТОР Прокопьевск стали компании "Трансинтермаш", Прокопьевский литейно-механический завод и "Лего", их заявки одобрены Минэкономразвития РФ, они стали первыми резидентами в Прокопьевске. Они получат льготы по налогу на прибыль и смогут оплачивать страховые взносы по сниженным процентным ставкам", - рассказал собеседник агентства.

Кузбасский моногород Прокопьевск, экономика которого тесно связана с угледобычей, получил статус ТОР в декабре 2018 года. Для диверсификации экономики планировалось развивать в Прокопьевске растениеводство, животноводство, производство продуктов питания, одежды, лекарств, резиновых и пластмассовых изделий, машин и оборудования.

Первые три компании, получившие статус резидентов ТОР, реализуют проекты в сфере промпроизводства. Компания "Трансинтермаш" инвестирует более 23 млн рублей в создание в Прокопьевске завода по выпуску составных полимерно-металлических роликов общепромышленного назначения с годовой мощностью до 30 тыс. единиц продукции. Прокопьевский литейно-механический завод запустит литейное производство из черных и цветных металлов с инвестициями в размере 7 млн рублей. Компания "Лего" направит 3 млн рублей на реализацию бизнес-проекта по производству модифицированного кирпича. "Реализация всех трех проектов начнется до конца II квартала текущего года", - уточнили в пресс-службе.

Кузбасс является самым многочисленным по числу моногородов регионом страны. В Кемеровской области располагаются 24 моногорода, четыре из которых - Новокузнецк, Юрга, Анжеро-Судженск и Прокопьевск - уже имеют статус ТОР и реализуют проекты по диверсификации своей экономики.