Врио главы Алтая будет создавать собственный кадровый резерв

ТАСС, 13 мая. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин в понедельник подписал распоряжение о проведении открытого конкурса по отбору управленческих кадров. Кадровый резерв будет называться "Команда развития Республики Алтай" или "Команда РАзвития", сообщается на сайте правительства региона.

"Оператором кадрового резерва выступит Высшая школа государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Ее специалисты уже прибыли в Республику Алтай и оказывают организационное и методическое содействие. До 20 мая будет утверждено и опубликовано положение о порядке проведения открытого конкурса по отбору управленческих кадров. Начиная с 20 мая будут приниматься заявки от всех желающих", - говорится в сообщении.

В команду попадут перспективные и квалифицированные участники отбора, которые продемонстрируют наилучшие результаты, покажут свои знания, навыки, компетенции. Конкурс будет абсолютно открытым, доступным. Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона со ссылкой на Олега Хорохордина, кадровый резерв станет социальным лифтом для тех, кто видит себя на государственной или муниципальной службе, и позволит повысить эффективность управления в регионе.

"Она (управленческая команда) будет меняться однозначно. <...> Тут подход простой - кто готов работать, причем работать в меняющихся условиях и по-другому, не так как раньше, тот будет работать. В остальном - будем подыскивать новых людей", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона со ссылкой на Хорохордина.

По его словам, сегодня перед властями республики стоит необходимость решения серьезных проблем, в первую очередь - безработицы, которая вдвое выше среднероссийского уровня - 12,6%. Уровень доходов населения в два раза ниже, чем средний по Сибирскому федеральному округу.

Республика Алтай расположена на границе с Монголией, в регионе проживают около 230 тыс. человек. Туризм - одна из основных отраслей экономики региона. В 2018 году турпоток достиг 2,115 млн человек, и в регионе рассчитывают, что в 2019 году динамика сохранится. Регион имеет 811 объектов для размещения туристов, активно развивает пеший, конный, охотничий, экстремальный туризм.